Новости версия для печати В Мценске открыто представительство Фонда микрофинансирования Орловской области Открытие представительства состоялось 26 декабря.



Фонд микрофинансирования открылся в целях стимулирования деловой активности и предпринимательской инициативы. Это позволит предпринимательскому сообществу ускорить процессы получения средств государственной поддержки. Для удобства предпринимателей представительство расположено в здании многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщает orel-region.ru



Документы на получение займа, в том числе заявку, теперь можно подать непосредственно в МФЦ по адресу по адресу: г. Мценск, ул. Красноармейская, дом 13 (телефон: 8 903 880 14 44) либо отправить по электронной почте на адрес: fmoo@msb-orel.ru.



Фонд микрофинансирования Орловской области на льготных условиях предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса для пополнения оборотных средств, капитальных вложений и рефинансирования ранее полученных кредитов в сумме до 3-х млн рублей сроком до 3-х лет.



В фонде микрофинансирования действует ряд специализированных программ предоставления микрозаймов: для начинающих субъектов малого предпринимательства; для трудоустраивающих граждан с биржи труда; создающих дополнительные рабочие места; имеющие действующие экспортные контракты; участвующих в электронных аукционах и исполняющих контракты для государственных нужд; для пострадавших при неблагоприятных обстоятельствах.





Орловское Информбюро

27 декабря 2016 года





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