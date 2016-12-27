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вторник
27.12.2016
1:06:26
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».
- Недопетая песня…неисполненный танец…прерванный полет.- А был ли красный? На орловчанку возбудили уголовное дело уже не из-за цвета светофора.
- В новый год со старыми тарифами. В январе коммуналка в регионе останется прежней.
- Не пить. Непищевую алкоголесодержащую продукцию взяли под строгий контроль.
- Подсчитанный проезд. «Социальные проездные» в Орле начали выдавать и пополнять по новым правилам.
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