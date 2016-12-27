Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Недопетая песня…неисполненный танец…прерванный полет. - А был ли красный? На орловчанку возбудили уголовное дело уже не из-за цвета светофора.



- В новый год со старыми тарифами. В январе коммуналка в регионе останется прежней.



- Не пить. Непищевую алкоголесодержащую продукцию взяли под строгий контроль.



- Подсчитанный проезд. «Социальные проездные» в Орле начали выдавать и пополнять по новым правилам. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести. Орёл

26 декабря 2016 года





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