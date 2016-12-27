Орловчанка, которая, по версии следствия, ударила инспектора ДПС по лицу, сама будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении стражей порядка

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вторник
27.12.2016
16:32:46
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Орловчанка, которая, по версии следствия, ударила инспектора ДПС по лицу, сама будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении стражей порядкаОб этом вчера заявил адвокат подозреваемой. Напомним, эта история началась месяц назад. 23-летняя девушка была задержана дорожными полицейскими за переход по «зебре». Спорным стал сигнал светофора: стражи порядка заверяли, что шла она на «красный», девушка отвечала, что начала переходить на «зеленый». Результат конфликта – уголовное дело.
После того, как Лариса Пригарина перешла дорогу у автовокзала, к Ларисе подошёл один из сотрудников ДПС. Он объяснил девушке, что она нарушила правила дорожного движения, та с обвинением не согласилась. Подкрепив это, как позже рассказал один из дорожных полицейских, пощечиной.
Кстати адвокат Ларисы - а дело уже дошло до того, что он ей понадобился - утверждает, что свидетеля, подтверждающего, что удар девушка нанесла не специально, полицейские не опросили. Его сейчас, кстати, правозащитники пытаются найти самостоятельно.
Был и еще один свидетель, который попытался вступиться за Ларису. Однако для Василия Пенциштадлера, именно так зовут заступника, всё закончилось быстро. Через несколько минут он уже сидел в машине ДПС в наручниках. А после его обвинили в лжесвидетельствовании.
На данный момент правозащитникам удалось доказать, что нарушения ПДД не было. Лариса начала переходить дорогу на зелёный сигнал светофора. Это означает, что претензий у сотрудников ДПС к девушке изначально не должно было быть. Однако главный дорожный полицейский области оценку действиям своих подчинённых давать не стал.
Однако после подключения к делу Следственного комитета ситуация приобрела совсем другой оборот. На Ларису Пригарину было заведено уголовное дело.
Продолжит действовать и адвокат Ларисы Пригариной. Он планирует добиться возбуждения уголовного дела в отношении самих сотрудников ДПС.
За ту самую пощёчину Ларисе Пригариной грозит до 5 лет колонии – статья 318 уголовного кодекса - применение насилия в отношении представителя власти.
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