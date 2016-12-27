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Орловчанка, которая, по версии следствия, ударила инспектора ДПС по лицу, сама будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении стражей порядка

Об этом вчера заявил адвокат подозреваемой. Напомним, эта история началась месяц назад. 23-летняя девушка была задержана дорожными полицейскими за переход по «зебре». Спорным стал сигнал светофора: стражи порядка заверяли, что шла она на «красный», девушка отвечала, что начала переходить на «зеленый». Результат конфликта – уголовное дело.

После того, как Лариса Пригарина перешла дорогу у автовокзала, к Ларисе подошёл один из сотрудников ДПС. Он объяснил девушке, что она нарушила правила дорожного движения, та с обвинением не согласилась. Подкрепив это, как позже рассказал один из дорожных полицейских, пощечиной.
Лариса Пригарина, жительница г. Орла: «Он меня, получается, хватанул, я пыталась увернуться, а что там было, не помню, была в состоянии шока».
Кстати адвокат Ларисы - а дело уже дошло до того, что он ей понадобился - утверждает, что свидетеля, подтверждающего, что удар девушка нанесла не специально, полицейские не опросили. Его сейчас, кстати, правозащитники пытаются найти самостоятельно. 
 
Был и еще один свидетель, который попытался вступиться за Ларису. Однако для Василия Пенциштадлера, именно так зовут заступника, всё закончилось быстро. Через несколько минут он уже сидел в машине ДПС в наручниках. А после его обвинили в лжесвидетельствовании. 
Василий Пенциштадлер, свидетель происшествия: «Там намерений об ударе не было, это сто процентов. И то, что Лариса шла на зеленый свет. Это сто процентов. Я обратил внимание: когда она шла, если здесь пешеходу – «зеленый», то на Маслозаводской тоже «зеленый», а за Ларисой двигалась фура». 
На данный момент правозащитникам удалось доказать, что нарушения ПДД не было. Лариса начала переходить дорогу на зелёный сигнал светофора. Это означает, что претензий у сотрудников ДПС к девушке изначально не должно было быть. Однако главный дорожный полицейский области оценку действиям своих подчинённых давать не стал.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Сегодня проводится проверка Следственным комитетом, изъяты документы, изъята часть записи с автовокзала. Следственный комитет поставит в этом плане точку. Сегодня ни у меня, ни у вас нет права говорить о том, что была масса нарушений. Будет решение, по этому решению будет вынесен результат».
Однако после подключения к делу Следственного комитета ситуация приобрела совсем другой оборот. На Ларису Пригарину было заведено уголовное дело. 
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Подозреваемая нанесла ему (инспектору ДПС, - прим. ред.) удар ладонью по щеке, причинив при этом физическую боль. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».
Продолжит действовать и адвокат Ларисы Пригариной. Он планирует добиться возбуждения уголовного дела в отношении самих сотрудников ДПС.
Андрей Рослов, адвокат: «Сейчас будет обжаловано постановление о возбуждении уголовного дела в порядке статьи 125 УК РФ, кроме этого мы будем добиваться отмены постановления об отказе возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников».
За ту самую пощёчину Ларисе Пригариной грозит до 5 лет колонии – статья 318 уголовного кодекса - применение насилия в отношении представителя власти. 
 



Антон Киселёв
27 декабря 2016 года



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