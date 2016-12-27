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В Орле активизируют уборку улиц

Снегопады в Центральной России продолжатся в течение нескольких дней. В связи с этим сегодня глава администрации Орла Андрей Усиков призвал коммунальщиков сконцентрировать все силы на уборке города от снега и наледи.

Особое внимание при проведении работ необходимо уделить тротуарам и внутридворовым территориям, - подчеркнул Андрей Усиков.
Андрей Усиков: «Особое внимание – тротуарам. За дороги у меня вопросов нет – почищено, посыпано. Тротуары, чтоб у нас народ не падал! Сейчас у нас два дня снегопады – хоть они там не затяжные, но, тем не мене, это снег. В минусовую температуру, тем более там переменная температура – от +1 до +3 и это будет способствовать образованию наледи. И этот вопрос будет на особом контроле. Сосульки – тоже самое, чтобы у нас народу на головы они не падали. И уборка внутри домовых территорий. Я дал поручение сегодня изучить судебную практику Жилинспекции, возможности по приведению в чувства управляющих компаний, тех, которые не убирают внутридворовые территории». 
По данным Гидрометцентра, снегопады в Орле продлятся в течение вторника и среды. А к выходным синоптики обещают отсутствие осадков и небольшой мороз – около 5 градусов.
 



Юлия Сулим
27 декабря 2016 года



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