Орловское отделение ОНФ и ГИБДД напомнили школьникам о правилах поведения на дороге

|
|
Орловское отделение ОНФ и ГИБДД напомнили школьникам о правилах поведения на дорогеУрок дорожной грамотности прошел для учащихся лицея № 22.
Учебный фильм наглядно продемонстрировал опасности, которые могут подстерегать мальчишек и девчонок во дворах, вблизи школ и детских площадок, особенно в период предстоящих новогодних каникул.
Екатерина Малайчук, член регионального штаба ОНФ: «В первую очередь безопасность детей на дороге зависит от них самих. Мы проводим урок, чтобы дети были внимательны на дороге и соблюдали правила, и, несмотря на праздничные дни, были очень внимательны и сохранили себя».
По данным Госавтоинспекции, с начала года в Орле произошло 47 ДТП с участием несовершеннолетних, 49 детей получили травмы. В преддверии зимних каникул с 25 декабря в нашем регионе проводится операция «Внимание, дети!».
Надежда Зарубина, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Все наряды дорожной службы несут близи школ и детских садов свою службу, чтобы обеспечить безопасный переход проезжей части».
На главную страницу