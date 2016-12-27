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Орловское отделение ОНФ и ГИБДД напомнили школьникам о правилах поведения на дороге

Урок дорожной грамотности прошел для учащихся лицея № 22.

Учебный фильм наглядно продемонстрировал опасности, которые могут подстерегать мальчишек и девчонок во дворах, вблизи школ и детских площадок, особенно в период предстоящих новогодних каникул.
Екатерина Малайчук, член регионального штаба ОНФ: «В первую очередь безопасность детей на дороге зависит от них самих. Мы проводим урок, чтобы дети были внимательны на дороге и соблюдали правила, и, несмотря на праздничные дни, были очень внимательны и  сохранили себя». 
По данным Госавтоинспекции, с  начала года в Орле произошло 47 ДТП с участием несовершеннолетних, 49 детей получили травмы. В преддверии зимних каникул с 25 декабря в нашем регионе проводится операция «Внимание, дети!». 
Надежда Зарубина, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Все наряды дорожной службы несут близи школ и детских садов свою службу, чтобы обеспечить безопасный переход проезжей части».



Надежда Невматулина
27 декабря 2016 года



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