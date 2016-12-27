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вторник
27.12.2016
16:32:43
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Коротко о главном«Вести. Орел» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Градус контроля. Роспотребнадзор: практически вся продукция с техническим спиртом – «вне закона».
- Всем постам: предновогодняя повышенная готовность! Чтобы сделать дорогу в школу безопаснее.
- Финальные аккорды. В Орле завершились музыкальные рождественские вечера.
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