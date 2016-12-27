Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орел» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Градус контроля. Роспотребнадзор: практически вся продукция с техническим спиртом – «вне закона». - Всем постам: предновогодняя повышенная готовность! Чтобы сделать дорогу в школу безопаснее. - Финальные аккорды. В Орле завершились музыкальные рождественские вечера.

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Вести. Орёл

27 декабря 2016 года





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