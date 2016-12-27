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В Орле и Мценске изъято более тысячи флаконов спиртосодержащей продукции

Эта продукция со вчерашнего дня запрещена законодательно. Сейчас флакончики отправлены в экспертно-криминалистический центр. И сегодня в региональном Роспотребнадзоре рассказали о жидкостях, которые сейчас - «вне закона».

Запрет будет действовать 30 суток. И распространяется он на розничную торговлю непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Исключения составляют парфюмерия, стеклоомывающие жидкости, а также  лекарственные препараты. Запрещенная продукция будет сниматься с реализации и арестовываться, а индивидуальные предприниматели и юридические лица привлекаться к административной ответственности. В Роспотребнадзоре еще раз напоминают: употреблять внутрь непредназначенные для этого вещества опасно для здоровья. 
Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Спиртосодержащая непищевая продукция содержит большое количество добавок, химических веществ, отдушек, всех тех веществ,  при употреблении внутрь которых разрушается здоровья человека. Вещества негативно действуют, прежде всего,  на печень, нервную систему, сосудистую систему».
О фактах торговли запрещенной продукцией, орловцев просят сообщать по телефонам регионального Роспотребнадзора:
 
в рабочие дни с 09:00 до 18:00: 41-51-97; 42-26-75; 41-47-52.
 
В выходные и праздничные дни круглосуточно: 41-51-97.



Надежда Невматулина
27 декабря 2016 года



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