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В Орловском музыкальном колледже завершились «Рождественские вечера»

Красивую точку в цикле концертов поставили студенты и преподаватели эстрадного и духового отделений. Музыкальный цикл «Рождественских вечеров» был создан 17 лет назад и проходит всегда с большим успехом. На этот раз было подготовлено и подарено зрителю 8 больших концертов. В концертном зале музыкального колледжа не было свободных мест.

Репертуар фестиваля в этом году необыкновенно широк. Открыли его премьерой кантаты заслуженного деятеля искусств, композитора Евгения Дербенко. Кантата называется «Посвящение Орлу», написана для хора, солистов и чтеца, в сопровождении народного и симфонического оркестров. Это одна из уникальных премьер не только для колледжа, города Орла, но и для всей страны. Кроме того, прозвучали русские народные песни под гармонь и балалайку. На протяжении двух недель в большом зале звучали, то оперные арии, то песни из кинофильмов, то фортепьянная музыка. Выступали хоры, эстрадные певцы, и даже преподаватели в этом году объединились в собственную команду.
Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа: «Все наши студенты и преподаватели, которые готовят концерты цикла  «Рождественских вечеров», это не просто высочайшие профессионала, не просто талантливые и одаренные люди, это еще и огромные энтузиасты. Это люди, которые делают все для того, чтобы самое гармоничное на свете искусство – музыка – процветало и радовало сердца наших зрителей, наших слушателей».
Одним из авторов этого проекта 17 лет назад стала  педагог по академическому вокалу Алла Дубинская. С тех пор, считает она, «Рождественские вечера» выросли, как выросли и ученики.
Алла Дубинская, педагог по академическому вокалу Орловского музыкального колледжа: «У них появляется жажда творчества, у них появляется интеллект – они много видят, много слышат, благодаря многим телевизионным проектам, таким как, например, «Большая опера» и даже «Синяя птица» пробуждается дух творчества».
Студенты хорошо знакомы с этой рождественской музыкальной традицией, и из года в год охотно принимают участие в концертах. Для них это большая репетиция, перед выходом в большую жизнь.
Александр Пиптев, студент Орловского музыкального колледжа: «Петь эстрадную музыку, не обладая классическим академическим вокалом и образование, я думаю, это сложно. Поэтому учусь я здесь на академическом вокале, но хобби, конечно же, эстрадная музыка, я очень ее люблю, и люблю в основном советскую эстраду».
К концертам готовятся загодя, ищут костюмы, приглашают гостей, много репетируют. Ведь на рождественский фестиваль приходят истинные ценители  искусства, которые разбираются  и в музыке, и в тонкостях вокала. Словом, у колледжа есть свой, абсолютно уникальный зритель. И здесь по праву гордятся этим фестивалем, который  в следующем году,  отметит свое 18-летие.



Эва Стасюлевич
27 декабря 2016 года



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