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В Орле определены площадки для запусков фейерверков

В Заводском районе – это парк «Разградский»; ул. 6-й Орловской дивизии (стадион ДЮСШ№9); автодром рядом с ул. Емлютина и разворотное кольцо на ул. Кромской. В Железнодорожном районе фейерверки можно запускать по адресу набережная Дубровинского, д. 94 (на берегу реки Оки). В Советском районе – это парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской; В Северном районе – Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).



Администрация города напоминает, что ответственность за безопасность проведения фейерверка несут граждане, проводящие их запуск.