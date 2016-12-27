Новости версия для печати В Заводском районе Орла изъяли более 100 ящиков контрафактного шампанского В ходе проверки полицейскими торговых точек была обнаружена продукция без акцизных марок.



Всего в арендуемом помещении склада полицейскими было обнаружено и изъято 1 284 бутылки нелегального шампанского. Сомнительная продукция также направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по поиску владельцев изъятого шампанского.





Юлия Сулим

27 декабря 2016 года





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