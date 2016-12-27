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вторник
27.12.2016
16:32:59
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«Коммуналка on-line»За что бизнес-эксперты наградили коллектив Первой городской управляющей компании своей высшей наградой? Почему опыт работы орловского жилищного холдинга востребован во многих регионах России?
Как скоро абоненты Первой городской полностью перейдут на систему электронных расчетов? Что нужно, чтобы поднять статус профессии жилищно-коммунальной сферы? Об этом и не только в итоговом выпуске программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир 27 декабря на телеканале «Россия 24» в 21 час 10 минут.
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