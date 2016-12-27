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В Ливнах показали реконструкцию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Освобождение Ливен произошло 75 лет назад, но местные жители до сих пор хранят в памяти и ужасы оккупации, и радость победы. Реконструкцию представители сразу нескольких военно-патриотических клубов города.

Совершить путешествие во времени на 75 лет назад пришли сотни ливенцев. А чтобы создать реальную атмосферу декабря 1941 года в город приехали несколько десятков реконструкторов из Орла, Клина, Россоши, Тулы, Калуга, Мценск, Воронежа, Старого Оскола. Люди разных профессий – студенты, водители, педагоги и даже врачи, их общая задача - на несколько минут воскресить ушедшую эпоху, чтобы прожить в ней чужой жизнью или умереть чужой смертью.
Андрей Должинский, председатель военно-исторического клуба «Орел», (г. Орел): «Форма солдат восстановленная, есть копии образцов того времени, и мы стараемся сделать так, чтобы было похоже».
До старта действий немцы и русские - еще одна команда, которая готовится к выступлению. Но буквально через несколько минут люди, сообща обсуждающие организационные вопросы, станут злейшими врагами.

Действо началось с реконструкции событий ноября 1941-го, когда фашисты появились в городе. Появление врагов принесло с собой зверские издевательства над мирными жителями и целый месяц оккупации. И вот советские войска в полном вооружении в ходе Елецко-Ливенской операции освобождают город. После ожесточенного штурма гитлеровцы бегут с поля боя. Победа была одержана ценой трех тысяч жизней. Как дань уважение и гордости - многократное зрительское «Ура!» и выстрелы победителей в небо.

Участники постановочного сражения не сразу выходят из роли.
Артем Волков, военно-исторический клуб «Орёл»: «Меня сегодня «ранили», «немец» выстрелил в упор, но наша санитарная служба работает хорошо, поэтому меня перебинтовали и я снова встал в строй».
Евгений Дмитриев, руководитель военно-исторического клуба «Денмарк» (г. Воронеж): «Играет адреналин очень сильно, и хотя мы стреляем холостыми патронами, всплеск идет, и это отрывает нас от обыденной жизни».
Чтобы бой был максимально зрелищным, задействовали даже технику. Несколько единиц точных копий военных машин предоставил ливенский клуб «Автобат».
Андрей Городецкий, член военно-исторического клуба «Автобат»: «ГАЗ-67 восстановили, успели. Немецкий автомобиль, конечно, далек от оригинала, но для реконструкции вполне достойно выглядит».
Подготовили «Автобатовцы» и памятные медали к 75-ой годовщине освобождения Ливен, которые вручили руководству города и всем участникам реконструкции. Глава же города высказал слова благодарности всем, тем, кто занимается одним большим делом — сохранением памяти и истории.
Николай Злобин, глава г. Ливны: «Такого рода реконструкцию, такую массовую, в зимний период могут себе позволить немногие. Здесь это получилось, получилось здорово!».
Знакомство с техникой и оружием, фотографии с солдатами, и даже примерка военной амуниции - ливенцы еще долго не отпускали участников реконструкции. А завершением большого и достоверного экскурса в военное прошлое нашего города стала полевая кухня.


При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
27 декабря 2016 года



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