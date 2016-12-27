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Сегодня к маленьким воспитанникам орловского Дома ребенка вместе с дедом Морозом и Снегурочкой пришел глава администрации Орла Андрей Усиков

Праздники, связанные с приближающимся Новым Годом, сейчас проходят по всей области. Всего за время новогодних и рождественских каникул в области их будет – больше тысячи. Особое внимание тем малышам, кто лишен материнского тепла.

Гости пришли, конечно, не с пустыми руками. Но, прежде чем получить подарки, малышам надо было и стихотворение рассказать, и танец станцевать. Детская праздничная программа, вызвала у взрослых бурю эмоций.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Я обязательно в новогоднюю ночь загадаю, чтобы эти замечательные дети, которые находятся в Доме ребенка, в этом Храме Любви, чтобы они обрели свое семейное счастье, чтобы они обрели своих родителей, чтобы они сидели в следующий Новый год на коленях своих мам и пап, и ждали Деда Мороза, который принесет им подарки».
Без подарков не обошлось и сегодня. Все малыши получили сладкие коробочки.


Татьяна Напольских
27 декабря 2016 года



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