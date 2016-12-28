Новости версия для печати Сегодня - Международный день кино Днем рождения этого важнейшего из искусств считают 28 декабря 1895 года.



Именно в этот день братья Люмьер представили широкой публике короткометражку «Прибытие поезда на вокзал». С тех пор кино прочно вошло в нашу жизнь. А 28 декабря отмечается теперь как международный день кино.



На киноленту неоднократно попадал и наш город. «По тонкому льду», «Свидание», «Собственное мнение», «С любовью, Лиля» - список фильмов, в которые попал Орел, не так уж и короток. А уж если в него добавить киноленты, в которых снимались наши артисты… Орловский институт культуры поставил на службу кинематографу не только актеров, но и режиссеров.





Ольга Селиверстова

28 декабря 2016 года





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