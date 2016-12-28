Спасское-Лутовиново ждет гостей в новогодние каникулы

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среда
28.12.2016
11:00:46
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Спасское-Лутовиново ждет гостей в новогодние каникулыСотрудники музея-заповедника рады принять всех желающих.
31 декабря и 6 января – сокращенные дни. Посетить экспозицию можно будет с 9 до 16 часов.
Выходной день только один – 1 января. А вот уже со 2 января музей-заповедник будет работать в обычном режиме с 9 до 17 часов. Начало последней экскурсии в 15.30.
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