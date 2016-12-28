Роспотребнадзор: уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Орловской области медленно, но снижается

|
среда
28.12.2016
11:01:00
|
|
Роспотребнадзор: уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Орловской области медленно, но снижаетсяНа минувшей неделе уровень заболеваемости был на 2,6% ниже, чем на позапрошлой.
Дети до 14 лет составляют почти половину от общего числа заболевших. При этом среди подростков школьного возраста отмечается снижение заболеваемости почти на 16%. Наблюдается активизация циркуляции вируса гриппа. За неделю лабораторно подтвердились 24 случая.
На главную страницу
|© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта