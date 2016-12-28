Новости версия для печати Роспотребнадзор: уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Орловской области медленно, но снижается На минувшей неделе уровень заболеваемости был на 2,6% ниже, чем на позапрошлой.



Дети до 14 лет составляют почти половину от общего числа заболевших. При этом среди подростков школьного возраста отмечается снижение заболеваемости почти на 16%. Наблюдается активизация циркуляции вируса гриппа. За неделю лабораторно подтвердились 24 случая.





Ольга Селиверстова

28 декабря 2016 года





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