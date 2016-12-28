Полицейский Дед Мороз поздравляет детей

|
|
Полицейский Дед Мороз поздравляет детейНовогоднее настроение и у орловских стражей порядка. Полицейский Дед Мороз в эти дни посещает подшефные учреждения: школы-интернаты, детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Новогодний волшебник решил также поздравить детей, которые сейчас лечатся в орловском противотуберкулезном диспансере. Вместе с ним к ребятам пришли представители местного отделения организации «Российский Красный крест». Для детей там устроили настоящий праздник. А в заключении всем пришедшим на него вручили красочные «Волшебные письма от полицейского Деда Мороза».
На главную страницу