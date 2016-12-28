Новости версия для печати Более тысячи новогодних и рождественских мероприятий пройдет в Орловской области Уже состоялась «Губернаторская елка» и открылась новогодняя елка в Детском парке города Орла. И это - только начало праздников.



Как сообщили на совещании в администрации области, за счет областного бюджета более тысячи юных орловцев получат сладкие подарки. Для 179 детей, страдающих сахарным диабетом, подготовили «особые сладости».



Завершатся праздники благотворительной акцией «Свет Рождественской звезды», которая ежегодно проходит в Орле. Сборы от акции будут направлены на приобретение универсального подъемника для Ангелины Погореловой.





Татьяна Напольских

28 декабря 2016 года





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