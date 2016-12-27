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вторник
27.12.2016
22:27:40
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Горячительное со вкусом контрафакта.
- Закон «земного притяжения» против коммунальщиков Орла.
- «Пошли туда, не знаю куда», а пришли на губернаторскую елку.
- Спасатели не только по профессии. 17-летний житель области награжден медалью МЧС.
- Какое желание в новогоднюю ночь загадает глава Орла Андрей Усиков?
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