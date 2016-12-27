Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Горячительное со вкусом контрафакта.



- Закон «земного притяжения» против коммунальщиков Орла.



- «Пошли туда, не знаю куда», а пришли на губернаторскую елку.



- Спасатели не только по профессии. 17-летний житель области награжден медалью МЧС.



- Какое желание в новогоднюю ночь загадает глава Орла Андрей Усиков?



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Вести. Орёл

27 декабря 2016 года





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