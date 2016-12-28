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Владимир Достовалов: «Это два каких-то клоуна»

В Интернет попало видео, на котором двое мужчин, очень похожих на работников орловского коммунального предприятия, не смогли побороть «силу земного притяжения». Почему запись привлекла внимание не только горожан, но и властей города?

Уже полтора месяца орловская «Спецавтобаза» работает в режиме повышенной готовности - к снегу, гололёду и прочим капризам погоды. И на днях в социальных сетях появилось видео, на котором видно, насколько тяжела работа сотрудников предприятия. Правда являются ли они ими, пока не подтверждено, руководство «Спецавтобазы» сейчас выясняет это.
 
Владимир Достовалов, директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Это два каких-то клоуна. На сегодняшний день мы просто не выяснили, наши это рабочие, или нет. Я дал распоряжение всем мастерам проверить по фотографиям в делах, наши это люди или нет. Если это наши люди, они будут естественно уволены. Ни по какому ни по собственному желанию. Мастер, руководитель, который выполнял работы, и если это окажутся его люди, то он будет тоже строго наказан».





Антон Киселёв
28 декабря 2016 года



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