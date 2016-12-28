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Управление по безопасности городской администрации последний месяц работает в усиленном режиме

Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации г. Орла: «Проверено пожаробезопасное состояние зданий и помещений, где будут проводиться праздничные мероприятия с массовым пребыванием граждан; проведена проверка первичных средств пожаротушения, а также готовность персонала по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром, проверены пути эвакуации».

Главу городской администрации насторожила статистика. Пожаров в этом году было меньше, однако погибших - вдвое больше, чем в 2015 году: 14 человек.

Глава администрации г. Орла Андрей Усиков распорядился взять под особый контроль все семьи риска, и организовать взаимодействие органов опеки, специалистов управления по безопасности администрации г. Орла и госпожнадзора.