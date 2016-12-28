Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
28.12.2016
17:20:01
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

12 регионов готовы работать по новой системе обращения с отходами производства

Среди «пионеров» - Орловская область. Об этом заявил Вадим Потомский, говоря об итогах заседания Госсовета по вопросам экологического развития России.

Регионы должны утвердить терсхемы. Этот документ предусматривает объективную оценку объёмов образования отходов, порядок управления их трафиком.
 
Подобные схемы согласованы с Росприроднадзором в 82 регионах, 69 регионов их утвердили. Дальше должны быть выбраны региональные операторы и установлены тарифы. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, будут выбраны «пилотные регионы», готовые работать на основе новой системы регулирования. В 2017 году планируется собрать более 6 млрд. рублей экологического сбора. Эти средства и планируют направить в виде субсидий «первопроходцам».



Татьяна Напольских
28 декабря 2016 года



На главную страницу


© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта