Новости версия для печати 12 регионов готовы работать по новой системе обращения с отходами производства Среди «пионеров» - Орловская область. Об этом заявил Вадим Потомский, говоря об итогах заседания Госсовета по вопросам экологического развития России.



Регионы должны утвердить терсхемы. Этот документ предусматривает объективную оценку объёмов образования отходов, порядок управления их трафиком. Подобные схемы согласованы с Росприроднадзором в 82 регионах, 69 регионов их утвердили. Дальше должны быть выбраны региональные операторы и установлены тарифы. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, будут выбраны «пилотные регионы», готовые работать на основе новой системы регулирования. В 2017 году планируется собрать более 6 млрд. рублей экологического сбора. Эти средства и планируют направить в виде субсидий «первопроходцам».





Татьяна Напольских

28 декабря 2016 года





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