Благодаря орловскому врачу пациент прозрел спустя 62 года

|
среда
28.12.2016
17:19:38
|
|
Благодаря орловскому врачу пациент прозрел спустя 62 годаНовогодние подарки бывают самые разные. Чуду, которое случилось в конце декабря с пациентом офтальмологического отделения больницы им. Семашко, Леонидом Богомоловым, удивились и он сам и его врачи. Глаз, который не видел 62 года – прозрел. Не без помощи медицинских технологий, конечно.
Видеть мир не так, как все, Леонида Богомолова заставил несчастный случай. На один глаз он ослеп еще в далеком детстве, когда ему было 5 лет.
Вылечить катаракту, вызванную травмой, в те годы было невозможно. Однако, пятьдесят лет спустя, когда нужные технологии появились, бессмысленным вмешательство считали даже офтальмологи федеральных центров.
Геннадий Савенков взялся за операцию по просьбе пациента, не особенно веря в ее успех. Ведь возвращение зрения в этой ситуации считалось просто невозможным.
Использовали современный метод бесшовной хирургии, которую применяют давно и с успехом. Однако результат предсказать было трудно.
Когда сняли повязку и стало ясно, что зрение вернулось, это стало чудом для всех. Для хирурга, его коллег и пациента.
Для Геннадия Савенкова это событие еще и научный подарок. Оказалось, что корифеи медицины были неправы, и через такой гигантский промежуток времени зрение все-таки возможно восстановить и на том уровне, на котором оно было потеряно.
Это повод для научного доклада. Через месяц, когда пациенту будут проведены дополнительные исследования, врачу будет о чем рассказать коллегам. Вот такой Новогодний подарок преподнесла судьба офтальмологу и его пациенту.
На главную страницу
|© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта