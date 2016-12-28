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Благодаря орловскому врачу пациент прозрел спустя 62 года

Новогодние подарки бывают самые разные. Чуду, которое случилось в конце декабря с пациентом офтальмологического отделения больницы им. Семашко, Леонидом Богомоловым, удивились и он сам и его врачи. Глаз, который не видел 62 года – прозрел. Не без помощи медицинских технологий, конечно.

Видеть мир  не так, как все, Леонида Богомолова заставил несчастный случай. На один глаз он ослеп еще в далеком детстве, когда ему было 5 лет. 
Леонид Богомолов, пациент офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «Мы играли в снежки и снежок оказался со льдом, ну и попали в глаз, и все с тех пор». 
Вылечить катаракту, вызванную травмой,  в те годы было невозможно. Однако, пятьдесят лет спустя, когда нужные технологии появились, бессмысленным вмешательство считали даже офтальмологи федеральных центров.
Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением Больницы им. Семашко: «В медицине, в офтальмологии есть такие представления, что если в раннем возрасте пациент утрачивает зрение, то даже после операции зрение не возвращается». 
Геннадий Савенков взялся за операцию по просьбе пациента, не особенно веря в ее успех. Ведь возвращение зрения в этой ситуации считалось просто невозможным. 
Леонид Богомолов, пациент офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «Он перед операцией, посмотрев, сказал, что ничем не может гарантировать,  а я говорю: «Давайте все равно рискнем – попробуем». И вот сейчас надеюсь, что все будет хорошо». 
Использовали  современный метод бесшовной хирургии, которую применяют давно и с успехом. Однако результат предсказать было трудно. 
Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением Больницы им. Семашко: «От этапа к этапу, от ступеньки к ступеньке в этой операции  у нас получалось, пациенту везло, и в ходе операции мы выполнили весь стандарт факоэмульсификации. Катаракта была твердая , мы вынуждены были применить высокий уровень ультразвука,  но достаточно успешно, осложнений не получили». 
Когда сняли повязку и стало ясно, что зрение вернулось, это стало чудом для всех. Для  хирурга, его коллег и пациента. 
Леонид Богомолов, пациент офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «На все воля Божья, и я,  наверное, воспринимаю это  как чудо». 
Нина Мельникова, старшая медицинская сестра офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «В глазном отделении выполняется очень много операций, в неделю где-то от 30 до 40 операций бывает. И когда больной увидел через 62 года, это действительно чудо». 
Для  Геннадия Савенкова это событие еще и научный подарок. Оказалось, что  корифеи медицины были неправы, и через такой гигантский промежуток времени зрение все-таки возможно восстановить и на том уровне,  на котором оно было потеряно. 
Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением Больницы им. Семашко: « То есть, зрительный центральный анализатор, наш замечательный компьютер - головной мозг - все эти годы, 62 года, сохранял возможность для зрения». 
Это повод для научного доклада. Через месяц, когда пациенту будут проведены дополнительные исследования, врачу будет  о чем рассказать коллегам. Вот такой Новогодний подарок преподнесла судьба офтальмологу и его пациенту. 
 



Елена Литинская
28 декабря 2016 года



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