Новости версия для печати Благодаря орловскому врачу пациент прозрел спустя 62 года Новогодние подарки бывают самые разные. Чуду, которое случилось в конце декабря с пациентом офтальмологического отделения больницы им. Семашко, Леонидом Богомоловым, удивились и он сам и его врачи. Глаз, который не видел 62 года – прозрел. Не без помощи медицинских технологий, конечно.



Видеть мир не так, как все, Леонида Богомолова заставил несчастный случай. На один глаз он ослеп еще в далеком детстве, когда ему было 5 лет. Видеть мир не так, как все, Леонида Богомолова заставил несчастный случай. На один глаз он ослеп еще в далеком детстве, когда ему было 5 лет. Леонид Богомолов, пациент офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «Мы играли в снежки и снежок оказался со льдом, ну и попали в глаз, и все с тех пор». Вылечить катаракту, вызванную травмой, в те годы было невозможно. Однако, пятьдесят лет спустя, когда нужные технологии появились, бессмысленным вмешательство считали даже офтальмологи федеральных центров. Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением Больницы им. Семашко: «В медицине, в офтальмологии есть такие представления, что если в раннем возрасте пациент утрачивает зрение, то даже после операции зрение не возвращается». Геннадий Савенков взялся за операцию по просьбе пациента, не особенно веря в ее успех. Ведь возвращение зрения в этой ситуации считалось просто невозможным. Леонид Богомолов, пациент офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «Он перед операцией, посмотрев, сказал, что ничем не может гарантировать, а я говорю: «Давайте все равно рискнем – попробуем». И вот сейчас надеюсь, что все будет хорошо». Использовали современный метод бесшовной хирургии, которую применяют давно и с успехом. Однако результат предсказать было трудно. Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением Больницы им. Семашко: «От этапа к этапу, от ступеньки к ступеньке в этой операции у нас получалось, пациенту везло, и в ходе операции мы выполнили весь стандарт факоэмульсификации. Катаракта была твердая , мы вынуждены были применить высокий уровень ультразвука, но достаточно успешно, осложнений не получили». Когда сняли повязку и стало ясно, что зрение вернулось, это стало чудом для всех. Для хирурга, его коллег и пациента. Леонид Богомолов, пациент офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «На все воля Божья, и я, наверное, воспринимаю это как чудо». Нина Мельникова, старшая медицинская сестра офтальмологического отделения больницы им. Семашко: «В глазном отделении выполняется очень много операций, в неделю где-то от 30 до 40 операций бывает. И когда больной увидел через 62 года, это действительно чудо». Для Геннадия Савенкова это событие еще и научный подарок. Оказалось, что корифеи медицины были неправы, и через такой гигантский промежуток времени зрение все-таки возможно восстановить и на том уровне, на котором оно было потеряно. Геннадий Савенков, заведующий офтальмологическим отделением Больницы им. Семашко: « То есть, зрительный центральный анализатор, наш замечательный компьютер - головной мозг - все эти годы, 62 года, сохранял возможность для зрения». Это повод для научного доклада. Через месяц, когда пациенту будут проведены дополнительные исследования, врачу будет о чем рассказать коллегам. Вот такой Новогодний подарок преподнесла судьба офтальмологу и его пациенту.





Елена Литинская

28 декабря 2016 года





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