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Орловская полиция продолжает выводить из оборота крупные партии контрафактного алкоголя

В ходе последних рейдов, отрабатывая оперативную информацию, стражи порядка изъяли сотни бутылок готовых к реализации, и целые бочки сомнительного спирта, подготовленного к розливу.

Активизацию производителей левого алкоголя полицейские объясняют просто: в предпраздничной суете сбыть сомнительный товар намного проще. 
Никита Сущенко, сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В частных домовладениях и гаражах, принадлежащих жителям Орловского района области, Железнодорожного и Советского районов Орла сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты спиртосодержащие жидкости общим объемом около 1900 литров, более 2000 бутылок с алкоголем различных марок, а также более 200 бутылок так называемой элитной алкогольной продукции – коньяк, виски, ром. Помимо этого были обнаружены этикетки, крышки и пустая тара. По двум адресам также были изъяты укупорочный станок, фильтрующее приспособление и прибор для завинчивания пробок».
Признаки контрафакта очевидны для оперативников, но подчас неизвестны потребителям. Чем грозило употребление внутрь алкоголя с элитными наклейками, предстоит выяснить экспертам. На фоне вопиющей антисанитарии, в которой разливали спиртное, «контроль качества», все-таки существовал – это подтвердило наличие спиртометра.
 
В свете таких находок перед потребителями встает логичный вопрос: где и как приобретать алкоголь к новогоднему столу.
Михаил Кожухов, начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД РФ по Орловской  области: «Различные Интернет-магазины предлагают покупать алкогольную продукцию, цена данной продукции намного ниже, чем в различных магазинах города Орла. Как правило, люди сталкиваются с поддельной контрафактной продукцией».
Надежнее, говорят эксперты, покупать алкоголь у крупных ретейлеров, в сетевых магазинах, имеющих централизованные поставки. А от палаток и павильончиков лучше держаться подальше. Распознать контрафакт, говорят полицейские, легко можно, сличив несколько бутылок спиртного одной марки.
Михаил Кожухов, начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД РФ по Орловской  области: «Если перед вами дозированные бутылки, скорее всего будет заметна разница порядка трех-пяти миллиметров. Это, как правило говорит о том, что было кустарный залив спиртовой жидкости».
Криво и неопрятно наклеенные этикетки, прокручивающиеся крышки и дозаторы, вмятины на жестяных пробках – также повод засомневаться. А люди обладающие хорошим зрением, легко отличат подделку по акцизке.
Михаил Кожухов, начальник отдела традиционных экспертиз ЭКЦ УМВД РФ по Орловской  области: «Если преломлять настоящую акцизную марку под различными источниками света, то она будет красиво переливаться различными цветами радуги, а на поддельной акцизной марке просто блеклый рисунок».
К покупке напитков на Новый год  полицейские советуют подойти серьезно. Ежегодно по стране фиксируют свыше 30 тысяч алкогольных отравлений, примерно каждый четвертый случай – летальный.





Иван Суверин
28 декабря 2016 года



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