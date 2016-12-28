Орловская полиция продолжает выводить из оборота крупные партии контрафактного алкоголя

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среда
28.12.2016
17:19:58
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Орловская полиция продолжает выводить из оборота крупные партии контрафактного алкоголяВ ходе последних рейдов, отрабатывая оперативную информацию, стражи порядка изъяли сотни бутылок готовых к реализации, и целые бочки сомнительного спирта, подготовленного к розливу.
Активизацию производителей левого алкоголя полицейские объясняют просто: в предпраздничной суете сбыть сомнительный товар намного проще.
Признаки контрафакта очевидны для оперативников, но подчас неизвестны потребителям. Чем грозило употребление внутрь алкоголя с элитными наклейками, предстоит выяснить экспертам. На фоне вопиющей антисанитарии, в которой разливали спиртное, «контроль качества», все-таки существовал – это подтвердило наличие спиртометра.
В свете таких находок перед потребителями встает логичный вопрос: где и как приобретать алкоголь к новогоднему столу.
Надежнее, говорят эксперты, покупать алкоголь у крупных ретейлеров, в сетевых магазинах, имеющих централизованные поставки. А от палаток и павильончиков лучше держаться подальше. Распознать контрафакт, говорят полицейские, легко можно, сличив несколько бутылок спиртного одной марки.
Криво и неопрятно наклеенные этикетки, прокручивающиеся крышки и дозаторы, вмятины на жестяных пробках – также повод засомневаться. А люди обладающие хорошим зрением, легко отличат подделку по акцизке.
К покупке напитков на Новый год полицейские советуют подойти серьезно. Ежегодно по стране фиксируют свыше 30 тысяч алкогольных отравлений, примерно каждый четвертый случай – летальный.
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