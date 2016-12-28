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среда
28.12.2016
17:20:07
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Коротко о главном«Вести. Орел» в 14:40 на канале «Россия».
- Алко-смесь под брендовой этикеткой. Орловские полицейские изъяли сотни бутылок сомнительного горячительного.
- По переработке мусора – среди первых. Орловщина может стать «пилотным проектом».
- Газеты от Деда Мороза. Мценские почтовики превратили работу в праздник.
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