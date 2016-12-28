Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орел» в 14:40 на канале «Россия».



- Алко-смесь под брендовой этикеткой. Орловские полицейские изъяли сотни бутылок сомнительного горячительного. - По переработке мусора – среди первых. Орловщина может стать «пилотным проектом». - Газеты от Деда Мороза. Мценские почтовики превратили работу в праздник.

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Вести. Орёл

28 декабря 2016 года





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