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В 2016 году сотрудники регионального Роспотребнадзора сняли с реализации 262 партии непродовольственных товаров

Итоги года подвели на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции входят полицейские, представители власти и контролирующих органов. В центре внимания участников - вопросы качества и безопасности непродовольственных товаров, которые продаются на территории региона.

Причины «забраковки»: истекший срок годности, нарушение требований к маркировке, отсутствие сопроводительных документов о соответствии качеству. В числе лидеров - швейные товары, канцелярские принадлежности, обувь. Не допущено к продаже больше 2,5 тысяч единиц товара.


Татьяна Напольских
28 декабря 2016 года



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