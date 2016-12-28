В 2016 году сотрудники регионального Роспотребнадзора сняли с реализации 262 партии непродовольственных товаров

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В 2016 году сотрудники регионального Роспотребнадзора сняли с реализации 262 партии непродовольственных товаровИтоги года подвели на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции входят полицейские, представители власти и контролирующих органов. В центре внимания участников - вопросы качества и безопасности непродовольственных товаров, которые продаются на территории региона.
Причины «забраковки»: истекший срок годности, нарушение требований к маркировке, отсутствие сопроводительных документов о соответствии качеству. В числе лидеров - швейные товары, канцелярские принадлежности, обувь. Не допущено к продаже больше 2,5 тысяч единиц товара.
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