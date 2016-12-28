Новости версия для печати В поселке Нововолковском Мценского района почту разносит Дед Мороз Сотрудница «Почты России» сменила форму на праздничный костюм. И никто не усмотрел в этом никакого нарушения. Наоборот, все только радуются.



Она руководила клубом. В кризис оказалась не у дел, и массовик-затейник ушла на почту. Вместе с соратниками восстановили дом культуры, но работу на почте Валентина Денисова не бросила. Теперь в поселке - свой почтальон-затейник. А на почте – свой Дед Мороз.

Татьяна Усова, начальник ОПС Нововолковский: «У нас под новый год всегда ажиотаж, все хотят с Дедом Морозом сфотографироваться, получить подарки и просто зарядиться энергией». Игорь Усов, глава администрации Подмокринского сельского поселения: «Наша почта – молодцы! Они практически каждый год поздравляют население с Новым годом, вовремя разносят почту, письма, посылки, газеты, иногда приносят и новогодние подарки для детей». Валентина Денисова, почтальон ОПС Нововолковский: «Мне доставляет это большое удовольствие, когда к ним приходишь в качестве Деда Мороза, у них такие глаза!» В глазах, действительно, и удивление и радость.

Анжелика Игнатьева, гл. специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Орловской области: «Мы очень гордимся нашими сотрудниками, особенно почтальонами, потому что именно они чаще всего общаются с клиентами, и именно по их работе судят зачастую о работе всей «Почты России». Вот и почтальон Денисова успешно совмещает ответственность, творчество и организаторские способности. Татьяна Русанова, жительница п. Нововолковский: «Она может и может кого-то привлечь, взять с собой Снегурочку и поздравить детей с Новым годом. Так что все у нас замечательно в Нововолково! Всё так и есть. Доброжелательные жители, они же активные читатели и подписчики, неравнодушные к жизни села и всего района. Скоро Новый год, и очень многие придут после боя курантов в поселковый клуб, где будет править балом почтальон и новогодний волшебник в одном лице.









Анжелика Игнатьева

28 декабря 2016 года





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