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ГТРК «Орёл» завершила акцию под названием «Орёл юбилейный – мой Орёл»

На конкурс прислали более трех сотен фотографий Орла, на которых были запечатлены самые красивые места и лучшие моменты из жизни нашего города.

На эти фотографии можно любоваться бесконечно. Больше 60 авторов. Три сотни кадров. И только несколько десятков фотокарточек стали настоящими экспонатами выставки.

Выбирать лучшие работы помогало жюри в лице профессиональных фотографов. В конкурсе было всего три номинации. В каждой - по три победителя. Плюс призы зрительских симпатий. И, конечно, гран-при.
Виктор Мазур, победитель акции ГТРК «Орёл» «Орёл юбилейный – мой Орёл»: «Никак не ожидал, но очень доволен, что мне выпал гран-при. Хочу поздравить всех орловцев с наступающим новым годом и хочу пожелать терпения, потому что наш город много раз попадал во всякие сложные ситуации, но выходил из них с честью. И желаю также здоровья, удачи и счастья в новом году!»
На этом акции от ГТРК «Орёл» не заканчиваются. Следить за всеми новостями можно в социальных сетях и на сайте «Орловское информбюро».


Алина Чабан
28 декабря 2016 года



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