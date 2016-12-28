Новости версия для печати ГТРК «Орёл» завершила акцию под названием «Орёл юбилейный – мой Орёл» На конкурс прислали более трех сотен фотографий Орла, на которых были запечатлены самые красивые места и лучшие моменты из жизни нашего города.



На эти фотографии можно любоваться бесконечно. Больше 60 авторов. Три сотни кадров. И только несколько десятков фотокарточек стали настоящими экспонатами выставки.



Выбирать лучшие работы помогало жюри в лице профессиональных фотографов. В конкурсе было всего три номинации. В каждой - по три победителя. Плюс призы зрительских симпатий. И, конечно, гран-при.

Виктор Мазур, победитель акции ГТРК «Орёл» «Орёл юбилейный – мой Орёл»: «Никак не ожидал, но очень доволен, что мне выпал гран-при. Хочу поздравить всех орловцев с наступающим новым годом и хочу пожелать терпения, потому что наш город много раз попадал во всякие сложные ситуации, но выходил из них с честью. И желаю также здоровья, удачи и счастья в новом году!» На этом акции от ГТРК «Орёл» не заканчиваются. Следить за всеми новостями можно в социальных сетях и на сайте «Орловское информбюро».





Алина Чабан

28 декабря 2016 года





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