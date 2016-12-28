Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета поздравили с новогодними праздниками воспитанников Троснянской школы-интерната Шефство над интернатом народные избранники взяли в 2013 году, и с тех пор они здесь долгожданные гости.



Не точные науки, а трудовое обучение - слесарное, столярное и швейное дело в троснянской школе-интернате осваивают 78 человек. О них говорят: «особые дети». И подход к ним тоже должен быть особым. Эти дети нуждаются во внимании и заботе чуть больше других.



Вместе с депутатами на праздник к ребятам пришли и главные новогодние волшебники, а с ними - символ наступающего года – Петушок. Книги, игрушки и спортивный инвентарь – от гостей. Без подарков не остались и депутаты. Воспитанники школы-интерната подарили им поделки, сделанные своими руками.



Новогодняя сказка – еще один подарок гостям от воспитанников. А улыбки на лицах детей – лучшая благодарность.

Сергей Борзенков, депутат орловского Облсовета: «Сюда не нужно звать, сюда мы сами идем с большим удовольствием. Поздравляю педагогов и учащихся с Новым годом». Андрей Семкин, депутат орловского Облсовета: «Эти дети, дети в интернате, они требуют нашего более пристального внимания. Мы стараемся уделять им это внимание. Замечательный праздник подготовили детишки, нам было волнительно видеть этих красивых ребят». Приезд гостей для «особенных» детей Троснянской школы-интерната – всегда праздник. А в Новый год – чудеса случаются. И здесь их ждут.





Надежда Невматулина

28 декабря 2016 года





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