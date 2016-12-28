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Депутаты орловского Облсовета поздравили с новогодними праздниками воспитанников Троснянской школы-интерната

Шефство над интернатом народные избранники взяли в 2013 году, и с тех пор они здесь долгожданные гости.

Не точные науки, а трудовое обучение - слесарное, столярное и швейное дело в троснянской школе-интернате осваивают 78 человек. О них говорят: «особые дети». И подход к ним тоже должен быть особым. Эти дети нуждаются во внимании и заботе чуть больше других.

Вместе с депутатами на праздник к ребятам пришли и главные новогодние волшебники, а с ними - символ наступающего года – Петушок. Книги, игрушки и спортивный инвентарь – от гостей. Без подарков не остались и депутаты. Воспитанники школы-интерната подарили им поделки, сделанные своими руками.

Новогодняя сказка – еще один подарок гостям от воспитанников. А улыбки на лицах детей – лучшая благодарность.
Сергей Борзенков, депутат орловского Облсовета: «Сюда не нужно звать, сюда мы сами идем с большим удовольствием. Поздравляю педагогов и учащихся с Новым годом». 
Андрей Семкин, депутат орловского Облсовета: «Эти дети, дети в интернате, они требуют нашего более пристального внимания. Мы стараемся уделять им это внимание. Замечательный праздник подготовили детишки, нам было волнительно видеть этих красивых ребят». 
Приезд гостей для «особенных» детей Троснянской школы-интерната – всегда праздник. А в Новый год – чудеса случаются. И здесь их ждут.


Надежда Невматулина
28 декабря 2016 года



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