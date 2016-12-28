Изображение наркосодержащих растений на товарах зафиксировано в Орловской области

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среда
28.12.2016
17:19:44
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Изображение наркосодержащих растений на товарах зафиксировано в Орловской областиОб этом говорили на последнем в этом году заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Особо предприимчивые производители алкогольной продукции свои бутылки украшали изображением наркотических средств, обещая «двойное опьянение». За подобную рекламу производители были оштрафованы. Этот случай был зафиксирован в нашем регионе пару лет назад. Сейчас наркореклама перешла в Интернет.
Случаи изображения наркосодержащих растений на одежде орловские полицейские начали фиксировать в 2006 году. В прошлом году за недопустимое украшение корпусов для телефонов была оштрафована московская фирма. В этом году три орловца привлечены к ответственности.
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