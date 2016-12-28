Новости версия для печати Изображение наркосодержащих растений на товарах зафиксировано в Орловской области Об этом говорили на последнем в этом году заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.



Особо предприимчивые производители алкогольной продукции свои бутылки украшали изображением наркотических средств, обещая «двойное опьянение». За подобную рекламу производители были оштрафованы. Этот случай был зафиксирован в нашем регионе пару лет назад. Сейчас наркореклама перешла в Интернет.



Случаи изображения наркосодержащих растений на одежде орловские полицейские начали фиксировать в 2006 году. В прошлом году за недопустимое украшение корпусов для телефонов была оштрафована московская фирма. В этом году три орловца привлечены к ответственности.

Александр Ставцев, зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Орловской области : «Они на своих сайтах, в контакте, рекламировали употребление психоактивных веществ, и занимались, в том числе, и реализацией их. По реализации были возбуждены уголовные дела, ну а за рекламу, пропаганду данные лица привлечены к административной ответственности».





Татьяна Напольских

28 декабря 2016 года





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