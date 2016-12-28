Новости версия для печати Общественный совет при УФСИН России по Орловской области подвел итоги своей работы за уходящий год На заседании был представлен новый глава регионального ведомства Александр Матвеенко.



В должность руководителя регионального УФСИН Александр Матвеенко вступил с 1 декабря. Отчитываясь о результатах работы общественников, председатель совета подчеркнул: правовая культура в учреждениях предварительного заключения укрепилась. За год не было случая, чтобы к подозреваемому или обвиняемому не допустили адвоката. Силами общественного совета были организованы правовые консультации для заключенных.



Сергей Мальфанов, председатель Общественного совета при УФСИН России по Орловской области: «В этом году рекордное количество адвокатов приняли участие в консультировании – 48 человек. Необходимо отметить, ч то это было не просто формальное консультирование, была оказана реальная помощь как по семейно-трудовым вопросам юридического характера, которые есть у осужденных, так и по их уголовным делам».



Кроме того, в УФСИН подвели итоги ведомственного конкурса среди орловских журналистов, освещающих деятельность уголовно-исполнительной системы.





Иван Суверин

28 декабря 2016 года





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