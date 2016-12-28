Новости версия для печати В Орловской области планируется повышение эффективности производства молока и приступить к строительству новых производственных мощностей Молочное животноводство – приоритетное направление в аграрном комплексе страны. Пути повышения эффективности производства молока в области обсудили участники областного семинара, который прошел в Верховском районе. Так сколько корова дает молока? И с какими проблемами орловские животноводы входят в год наступающий?



В акционерном общество «Славянское», где прошел семинар, 600 коров, от которых в год надаивают 7 тысяч тонн молока, по 10 тысяч литров от коровы. От реализации молока хозяйство получило в прошлом году более 100 миллионов рублей прибыли. Предприятие, по словам его руководителя, вполне конкурентоспособно на европейском уровне. Не стоят на месте и другие хозяйства. Тем не менее, производство молока в области уменьшается. Связано это с сокращением поголовья коров, как и большинстве регионов страны. Не случайно проблемы молочного животноводства стали предметом обсуждения на недавних слушаньях в Государственной думе. Это вопрос продовольственной безопасности и завоевания рынка в условиях санкций.



По всей стране уменьшается количество коров на крестьянских подворьях. Для увеличения производства молока необходимо развивать крупное товарное производство. Государство готово выделять под новое строительство льготные кредиты и компенсировать до 20% затрат. Однако, о намерении участвовать в федеральной программе заявили всего 3 крупных компании. Дорого. В Славянском, например, с двухтысячного года в молочное производство вложили более миллиарда рублей.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по АПК: «Для того, чтобы двигаться нам все-таки устойчиво вперед, нам надо сегодня опережающими темпами вводить новые производственные мощности, а это сегодня дорого. Как раз это обсуждалось на федеральном уровне. Средняя стоимость скотоместа уже достигает одного миллиона- полутора миллионов рублей». Можно ли увеличить производство молока без серьезных капитальных вложений? По мнению участников семинара для этого нужна серьезная работа по улучшению кормовой базы и качества кормов, племенной работе, нужны новая техника и технологии. Именно эти вопросы обсуждались в ходе семинара.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по АПК: «Несмотря на все сложности, у молочного животноводства Орловской области большой потенциал. Это и потенциал по росту продуктивности животных, а соответственно и экономики». Поддержать действующие предприятия призвана областная программа развития молочного животноводства, в которой в этом году приняли участие 25 сельхозпредприятий.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по АПК: «Наша задача была поддержать существующие товарные хозяйства, которые сегодня могут просто здорово прибавить, вдвое прибавить в течение, например, трех лет, по валовому производству. Молочникам, как никому, пора начинать кооперироваться. Хватит уже бегать по одному, когда каждый со своим небольшим объемом пытается выйти на рынок». Кооперация производителей молока должна помочь им уверенней чувствовать себя в рынке. Государство готово поддержать и это направление.





Владислав Кузнецов

28 декабря 2016 года





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