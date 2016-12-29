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В Орле скоро может появиться еще один жилой квартал

Его планируют возвести в Северном районе на участке близ улицы Благининой.

Публичные слушания по проекту планировки территории для него уже провели.
По планам 16 гектаров земли будут отданы под многоквартирные дома высотой от 7 до 19 этажей. Всего - не более 100 тысяч квадратных метров жилья. Также предусмотрен участок под строительство детского сада на 140 мест. Кроме того, там запроектирована дорога-дублер Московского шоссе для подъезда к домам, велосипедные и пешеходные дорожки, надземный пешеходный переход.


Ольга Селиверстова
29 декабря 2016 года



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