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Допуск к государственным экзаменам в этом году уже получили 98,8% будущих выпускников

Они успешно написали итоговое сочинение или изложение.

Это испытание школьники проходили 7 декабря и вот стали известные его результаты. Как сообщает сайт регионального центра оценки качества образования, самыми популярными темами для сочинения в этом году у нас стали: «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом» и «Какой поступок можно назвать бесчестным». В совокупности их выбрали без малого 70% испытуемых. А вот рассуждения по поводу утверждения Ремарка о том, что нужно уметь и проигрывать, имели наименьший спрос. На них решились меньше 4% школьников. Напомним, те, кто получил «незачет» или не пришел на сочинение по уважительной причине, смогут повторить попытку 1 февраля и 3 мая.


Ольга Селиверстова
29 декабря 2016 года



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