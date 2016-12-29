Очередной случай мошенничества расследуют полицейские Заводского района Орла

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четверг
29.12.2016
10:07:39
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Очередной случай мошенничества расследуют полицейские Заводского района ОрлаЖертвой преступников стала 86-летняя пенсионерка.
Злоумышленники пришли в ее дом под видом сотрудников газовой службы под предлогом необходимости проверки оборудования. Пропажу денег женщина обнаружила не сразу. Только на следующий день она поняла, что 10 тысяч рублей после визита незнакомок на своем месте нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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