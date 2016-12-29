Новости версия для печати Орловская область находится в первой двадцатке самых спортивных регионов страны Мы на 17 позиции из 85 – по версии издания «Советский спорт».



Такой рейтинг был опубликован впервые, сообщает издание. При его составлении учитывались десятки критериев: это и количество спортивных объектов, и число турниров, проведенных в регионе, количество команд, выступающих на соревнованиях разных уровней, и даже доля населения, сдавшего нормы ГТО. К слову, из наших ближайших соседей выше никто не поднялся выше Орловской области. Ближе всего к нам по списку Калуга – 26 место и Тула – 27-е. На 1 месте Республика Татарстан, далее Санкт-Петербург и Москва.





Ольга Селиверстова

29 декабря 2016 года





На главную страницу





