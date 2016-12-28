Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Виски «подвального розлива». Орловские полицейские изъяли 2 тонны контрафактного алкоголя.



- А на словах просили передать поздравления… «Праздничные будни» Мороза-Почтовика.



- 10 тысяч за ошибку. Мошенницы, прикрываясь газовой службой, обокрали пожилую орловчанку.



- Особая дружба с особыми детьми. Депутаты поздравили своих подшефных.



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Вести. Орёл

28 декабря 2016 года





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