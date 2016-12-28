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среда
28.12.2016
22:40:31
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Виски «подвального розлива». Орловские полицейские изъяли 2 тонны контрафактного алкоголя.
- А на словах просили передать поздравления… «Праздничные будни» Мороза-Почтовика.
- 10 тысяч за ошибку. Мошенницы, прикрываясь газовой службой, обокрали пожилую орловчанку.
- Особая дружба с особыми детьми. Депутаты поздравили своих подшефных.
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