Новости версия для печати На всей территории Орловской области ведется трансляция первого цифрового пакета вещания Завершились пусконаладочные работы и началось тестовое вещание телеканалов РТРС-1 на объекте Паньково.



В регионе завершено строительство сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) 3-го и 4-го этапов строительства (22 станции цифрового вещания).

Строительство сети цифрового вещание в Орловской области проходит в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы».

Сеть цифрового эфирного телевидения и радио в Орловской области включает 29 объектов связи, 97,9% жителей региона могут принимать 10 телевизионных и 3 радиоканала в современном цифровом формате.

В 2017 году запланировано строительство объекта связи в пос. Шаблыкино, что полностью завершит строительство сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-2 (второй мультиплекс). В результате реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» в регионе будет завершена, сообщает В 2017 году запланировано строительство объекта связи в пос. Шаблыкино, что полностью завершит строительство сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-2 (второй мультиплекс). В результате реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» в регионе будет завершена, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

29 декабря 2016 года





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