Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
29.12.2016
15:53:54
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

На всей территории Орловской области ведется трансляция первого цифрового пакета вещания

Завершились пусконаладочные работы и началось тестовое вещание телеканалов РТРС-1 на объекте Паньково.

В регионе завершено строительство сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) 3-го и 4-го этапов строительства (22 станции цифрового вещания).

Строительство сети цифрового вещание в Орловской области проходит в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы».

Сеть цифрового эфирного телевидения  и радио в Орловской области включает 29 объектов связи, 97,9% жителей региона могут принимать 10 телевизионных и 3 радиоканала в современном цифровом формате.

В 2017 году запланировано строительство объекта связи в пос. Шаблыкино, что полностью завершит строительство сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-2 (второй мультиплекс). В результате реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» в регионе будет завершена, сообщает информационный портал Орловской области.
 



Орловское Информбюро
29 декабря 2016 года



На главную страницу


© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта