Новости версия для печати В новогодние праздники орловских любителей спорта ждёт насыщенная программа С 1 по 8 января 2017 года в рамках проведения Декады спорта и здоровья во всех образовательных учреждениях спортивной направленности и муниципальных районах пройдут мероприятия, направленные на укрепление здоровья подрастающего поколения, пропаганду занятий физической культурой и спортом.



В спортивных мероприятиях планируется участие более 5 тысяч школьников и их родителей с привлечением ведущих спортсменов Орловской области и ветеранов спорта. Жители города Орла смогут принять участие в традиционных массовых соревнованиях «Новогодняя лыжня-2017», Всероссийские соревнования «Лыжня России-2017», первенство города Орла по шахматам среди учащихся общеобразовательных учреждений. Для любителей активного отдыха подготовлены ледовые площадки и хоккейные корты. Оборудованы лыжные трассы в Медведевском лесу, парке Победы, Семинарском парке, в микрорайоне «Лужки». Открыты для массового катания ледовые площадки при спорткомплексе «Южный» и городском спортивно-оздоровительном центре, где жители и гости Орла смогут воспользоваться услугами пунктов проката коньков и лыж, а также теплой раздевалкой. Кроме того, будут работать крытые катки для массового катания на Наугорском шоссе, улице Зеленина и ТМК «ГРИНН».





Татьяна Курбатова

29 декабря 2016 года





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