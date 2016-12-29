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Орловские полицейские будут нести службу в усиленном режиме до конца новогодних каникул

Акцент в работе органов внутренних дел в этот период делается на обеспечение общественного порядка и безопасности в местах массового пребывания граждан.

Как сообщил врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Орловской области Сергей Кондрашов, в целях обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения будет задействовано более тысячи сотрудников органов внутренних дел. Увеличивается плотность нарядов за счет задействования дорожно-патрульной службы. Для координации действий личного состава и оперативного реагирования на складывающуюся обстановку создается рабочая группа, организовывается круглосуточное дежурство руководящего состава, усиливаются следственно-оперативные группы.
 
Со своей стороны стражи порядка просят орловцев не забывать о мерах личной безопасности, не терять бдительности и не употреблять алкоголь в чрезмерных количествах. Особенно это касается водителей, так как экипажи ДПС будут ориентированы на выявление нетрезвых автомобилистов. В полиции также предупреждают: в праздники высока вероятность активизации так называемых социальных мошенников.



Иван Суверин
29 декабря 2016 года



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