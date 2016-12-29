Вадим Потомский рекомендовал уделить особое внимание на организацию безопасной перевозки детей в праздники

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четверг
29.12.2016
15:53:57
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Вадим Потомский рекомендовал уделить особое внимание на организацию безопасной перевозки детей в праздникиЭтой теме было посвящено совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур.
Особое внимание глава региона обратил на необходимость организации безопасной перевозки детей до мест проведения праздничных мероприятий и обратно, сообщает информационный портал Орловской области.
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