Новости версия для печати Вадим Потомский рекомендовал уделить особое внимание на организацию безопасной перевозки детей в праздники Этой теме было посвящено совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур.



Особое внимание глава региона обратил на необходимость организации безопасной перевозки детей до мест проведения праздничных мероприятий и обратно, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

29 декабря 2016 года





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