Новости версия для печати Представители областной ветеранской организации в будущем году будут проводить рейды по местам воинских захоронений И лично будут заниматься благоустройством памятных мест.



Итоги года уходящего и планы на будущее обсудили орловские ветераны. Большое внимание, по-прежнему, будут уделять патриотической работе с молодежью. Председатели районных Советов, где ведется наиболее активная работа, получили почетные грамоты. Леонид Музалевский, председатель орловского областного Совета народных депутатов: Общественные организации, которые сегодня работают на благо нашей Орловщины, создают именно «социальное самочувствие» наших граждан, тот патриотизм, ту любовь к своему малому краю, и в целом к нашей любимой Родине. Я думаю, это крайне необходимая работа сегодня в наших особенно непростых сегодня геополитических условиях».





Татьяна Напольских

29 декабря 2016 года





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