Новости версия для печати Во время новогодних каникул в Орловской области будет организовано круглосуточное дежурство оперативно-диспетчерских служб Кроме того, работать (по графику) будут и сотрудники регионального Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.



Об этом губернатору доложил заместитель руководителя Департамента Максим Захаров: «В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы топливно-энергетического комплекса области, бесперебойного снабжения потребителей региона топливно-энергетическими ресурсами в период с 31 декабря по 8 января приказом Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области утверждён график дежурств сотрудников Департамента и определён порядок передачи оперативной информации о возникновении или угрозе возникновения технологических нарушений, аварий, внештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области. Графики дежурств оперативно-диспетчерских служб также сформированы всеми муниципальными образованиями, предприятиями ТЭК и ЖКХ Орловской области. В ходе осуществления дежурств в период Новогодних и Рождественских праздников будет обеспечено ежедневное поступление информации о технологических сбоях в работе объектов жизнеобеспечения территорий муниципальных районов и городских округов региона». На предприятиях ЖКХ также создан необходимый запас топлива, обеспечена готовность аварийных бригад и спецтехники, - сообщил Захаров. А для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций созданы группировка сил и средств, резервы топлива, резервные источники электроснабжения.





Татьяна Курбатова

29 декабря 2016 года





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