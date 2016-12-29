Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Праздники в режиме «готовности номер один». В период праздников будет задействовано более тысячи сотрудников органов внутренних дел. - «Конфликт между чувствами и разумом». «Какой поступок можно назвать бесчеловечным?». На философские вопросы ответили орловские одиннадцатиклассники, чтобы получить допуск к ЕГЭ. - За остановленные мгновения – подарок. В ГТРК «Орел» подвели итоги акции. - «Елки» - на «пятерку». Год Кино орловцы провожают весело. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести. Орёл

29 декабря 2016 года





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