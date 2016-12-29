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четверг
29.12.2016
15:53:46
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Праздники в режиме «готовности номер один». В период праздников будет задействовано более тысячи сотрудников органов внутренних дел.
- «Конфликт между чувствами и разумом». «Какой поступок можно назвать бесчеловечным?». На философские вопросы ответили орловские одиннадцатиклассники, чтобы получить допуск к ЕГЭ.
- За остановленные мгновения – подарок. В ГТРК «Орел» подвели итоги акции.
- «Елки» - на «пятерку». Год Кино орловцы провожают весело.
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