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Больше 10 лет жители посёлка Нововолковский в Мценском районе пытаются добиться от властей строительства спортивного зала

В посёлке немало активной молодёжи, местный сельский клуб пользуется популярностью, в районных соревнованиях ребята занимают призовые места. А вот спортзала в посёлке нет.

Валентина Денисова, почтальон, заведующая Нововолковским сельским клубом: «Мне бы сейчас если сказали: «Викторовна, тебя примет Путин, на счёт спортзала». Я бы пешком дошла, я клянусь».
И в это действительно можно поверить. Потому как Валентина Викторовна последние три года работает почтальоном. И, разнося письма жителям четырех деревень, наматывает за день такой километраж, что многим бегунам и не снилось. Но помимо этого, женщина пытается ещё и сама воспитывать будущих чемпионов. Для них и предназначен спортзал, который она хочет попросить у президента.
Валентина Денисова: «Мы договорились с отрадинским ФОКом, и возим туда, своими силами, ребят заниматься. Вы не представляете, какие у них были глаза, когда они в первый раз зашли в этот ФОК. И когда увидели: там тепло, светло».
Для своих ребят – тех, кто занимается в различных кружках Нововолковского сельского клуба, огромного центра Валентина Денисова не просит. Им бы хватило и небольшого спортзала. И место уже приглядели, прямо у клуба. А главное сами ребята достойны этого – с соревнований привозят только призовые места.
Владимир Кузнецов, житель п.Нововолковский: «Мы очень хотим свой спортзал, чтобы у нас была возможность тренироваться круглый год. Во-первых, вся молодёжь будет заниматься, будет где время проводить после учёбы, работы. Подтянемся по спорту, будем сильнее». 
Владислав Ламанов, житель п.Нововолковский: «У нас команды, конечно, сильные, но если бы было место, где им тренироваться, то они бы, конечно, были сильнее».
Добиться своего Валентина Денисова пытается уже около 10 лет. Обращалась и к местным властям, и к губернатору, и даже в столичную приёмную президента несколько раз уже ездила. Результаты, конечно, есть. Старое здание клуба им капитально отремонтировали, возвели новую кровлю. Однако спортивное сооружение, уверена женщина, это именно то, чего крайне не хватает в российской глубинке.



Антон Киселёв
29 декабря 2016 года



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