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Советы врачей: как безболезненно встретить Новый год

Как встретить первые часы нового года так, чтобы потом не было мучительно больно? Ведь обильная еда и выпивка в новогоднюю ночь это стресс для организма.

Салат «Оливье», селедка под шубой, бутерброды с икрой, красная рыба и, конечно, же копчености. Праздничное меню орловцев нетрудно предугадать. Традиционно на новогодний и рождественский стол выставляются самые любимые яства, а что особенно вкусно, то чаще всего вредно. Тем более, прием пищи ночью и в сочетании с газированным алкоголем.  
Татьяна Савич, врач гастроэнтеролог клинико-диагностического центра НКМЦ им. Круглой: «Чтобы избежать проблем с аллергией, с расстройством пищеварения - это и изжога, и запоры, и боли в животе, и какое-то банальное несварение,  необходимо соблюдать несколько правил, их не так много». 
Первое и основное правило - не переедать. Для этого не нужно накапливать аппетит  и уже после завтрака голодать до ночного застолья. Есть 31 декабря нужно в обычном режиме. 
 
Татьяна Савич: «Может быть даже это будет и легкий ужин в районе 19 часов, и накануне праздничного стола лучше съесть какой-то белково-овощной салат.  Банан, можно немного орехов съесть, можно съесть немного овощного капустного салата для того, чтобы человек садился за стол не голодным». 
Оливье и селедку под шубой  врач Татьяна Анатольевна реабилитировала. От любимых салатов можно не отказываться, но есть их  с легким майонезом и по чуть-чуть.
Татьяна Савич: «Правило разумности – понемногу накладывать, может быть, и разных салатов, но объемы съедаемой порции не должны превышать объем  ладони любого человека». 
Аллергикам нужно исключить креветки, кальмары, орехи, икру, красную рыбу и копчености. Из сладостей жирному крему и тесту отдайте предпочтение суфле, желе и безе. Чтобы облегчить удар по печени, из алкогольных напитков диетологи рекомендуют сухие шампанское и вино, и коньяк. 
Татьяна Савич: «Если говорить про легкие алкогольные напитки – не больше двухсот миллилитров каждые полтора часа. Если коньяк, то примерно сто, максимум 200 миллилитров каждые  полтора часа».
Если вы все-таки предпочитаете зерновой алкоголь и у вас нет аллергии на цитрусовые, не поленитесь положить в вашу рюмочку небольшой ломтик лимона. И вкус станет лучше и утро будет добрым. 
 
Чтобы облегчить стресс для внутренних органов от ночной обильной пищи,  можно  прибегнуть к помощи ферментов. Принять две таблетки во время еды. Так же поможет веселая компания. Оживленные разговоры, игры и танцы отвлекают от неустанного поглощения пищи.



Елена Литинская
29 декабря 2016 года



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