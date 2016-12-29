Советы врачей: как безболезненно встретить Новый год

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четверг
29.12.2016
15:53:35
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Советы врачей: как безболезненно встретить Новый годКак встретить первые часы нового года так, чтобы потом не было мучительно больно? Ведь обильная еда и выпивка в новогоднюю ночь это стресс для организма.
Салат «Оливье», селедка под шубой, бутерброды с икрой, красная рыба и, конечно, же копчености. Праздничное меню орловцев нетрудно предугадать. Традиционно на новогодний и рождественский стол выставляются самые любимые яства, а что особенно вкусно, то чаще всего вредно. Тем более, прием пищи ночью и в сочетании с газированным алкоголем.
Первое и основное правило - не переедать. Для этого не нужно накапливать аппетит и уже после завтрака голодать до ночного застолья. Есть 31 декабря нужно в обычном режиме.
Оливье и селедку под шубой врач Татьяна Анатольевна реабилитировала. От любимых салатов можно не отказываться, но есть их с легким майонезом и по чуть-чуть.
Аллергикам нужно исключить креветки, кальмары, орехи, икру, красную рыбу и копчености. Из сладостей жирному крему и тесту отдайте предпочтение суфле, желе и безе. Чтобы облегчить удар по печени, из алкогольных напитков диетологи рекомендуют сухие шампанское и вино, и коньяк.
Если вы все-таки предпочитаете зерновой алкоголь и у вас нет аллергии на цитрусовые, не поленитесь положить в вашу рюмочку небольшой ломтик лимона. И вкус станет лучше и утро будет добрым.
Чтобы облегчить стресс для внутренних органов от ночной обильной пищи, можно прибегнуть к помощи ферментов. Принять две таблетки во время еды. Так же поможет веселая компания. Оживленные разговоры, игры и танцы отвлекают от неустанного поглощения пищи.
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