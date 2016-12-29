Новости версия для печати Пока дети верят в сказку, ее надо создавать! В орловском научно-клиническом центре помощи детям красуются живописные полотна. Волшебниками для юных орловцев, которые из-за болезни вынуждены встретить Новый год в больнице, стали объединенный литературный музей и отделение Союза художников. Они и передали в дар медучреждению больше трех десятков картин.



Натюрморты, морские пейзажи, яркие городские зарисовки – прививки от плохого настроения. Сделать клинику уютнее и максимально приближенной к домашней атмосфере решили орловские художники. Натюрморты, морские пейзажи, яркие городские зарисовки – прививки от плохого настроения. Сделать клинику уютнее и максимально приближенной к домашней атмосфере решили орловские художники. Елена Шарёнкова, руководитель фонда «Культурное движение»: «Для детей, которые попадают под Новый год в клинику, краски гаснут. Поэтому живопись придаст некую яркость детским ощущениям и придадут силы людям в белых халатах». «Орловские художники - детям» - проект молодой. Был задуман только в этом году. Но у его истоков стоят именитые мастера кисти. Полотна Зураба Церители и Никаса Сафронова, которые уже помогают малышам бороться с недугами, в преддверии Нового года дополнили картины орловских живописцев. Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Новый год - праздник сказочный, эта традиция новогодней сказки, наверное, уходит в глубокие века, пока дети верят в сказку, это надо поддерживать». Николай Земцов, депутат ГД РФ: «Эти картины должны быть там, где детям больно., дабы их настроение при взгляде на эти картины улучшалось. Мне бы очень хотелось, чтобы к тому подключились и фотохудожники». На призыв создать маленьким пациентам настроение откликнулись многие члены орловского отделения Союза художников. Выбирали самые яркие работы, которые помогут быстрее поправиться. Ольга Сорокина, член союза художников России: «Я попросила художников постараться найти что-то такое светлое и связанное с темой детства, и многие предоставили одни из самых своих лучших работ, некоторые мы даже видели на выставках». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы действительно сегодня заботимся о детях, и когда ребенок попадает, к великому сожалению, в больницу, нужно, чтобы он не видел только белые халаты и больничную кровать. А картины придают определенное тепло, создают семейный уют». О создании семейного уюта в больничных палатах говорили много. Теплая обстановка и профессионализм врачей - верный путь к выздоровлению. А 9 января в гости к малышам придут сказочные персонажи. Они расскажут о писателях и художниках. И это еще один совместный проект НКМЦ и объединенного литературного музея Тургенева. Алексей Медведев, главный врач НКЦМ им. З. И. Круглой: «Это самый замечательный праздник, который дарит надежду на волшебство, на исполнение желаний, на какую-то сказку добрую. Хочется пожелать всем добра, мира, согласия, здоровья - самое главное». Все подаренные картины разместятся на стенах орловского перинатального центра и корпусов детского стационара.





Надежда Невматулина

29 декабря 2016 года





На главную страницу





