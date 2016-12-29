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четверг
29.12.2016
15:54:02
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Пока дети верят в сказку, ее надо создавать!В орловском научно-клиническом центре помощи детям красуются живописные полотна. Волшебниками для юных орловцев, которые из-за болезни вынуждены встретить Новый год в больнице, стали объединенный литературный музей и отделение Союза художников. Они и передали в дар медучреждению больше трех десятков картин.
Натюрморты, морские пейзажи, яркие городские зарисовки – прививки от плохого настроения. Сделать клинику уютнее и максимально приближенной к домашней атмосфере решили орловские художники.
«Орловские художники - детям» - проект молодой. Был задуман только в этом году. Но у его истоков стоят именитые мастера кисти. Полотна Зураба Церители и Никаса Сафронова, которые уже помогают малышам бороться с недугами, в преддверии Нового года дополнили картины орловских живописцев.
На призыв создать маленьким пациентам настроение откликнулись многие члены орловского отделения Союза художников. Выбирали самые яркие работы, которые помогут быстрее поправиться.
О создании семейного уюта в больничных палатах говорили много. Теплая обстановка и профессионализм врачей - верный путь к выздоровлению.
А 9 января в гости к малышам придут сказочные персонажи. Они расскажут о писателях и художниках. И это еще один совместный проект НКМЦ и объединенного литературного музея Тургенева.
Все подаренные картины разместятся на стенах орловского перинатального центра и корпусов детского стационара.
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