Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
29.12.2016
15:54:02
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

Пока дети верят в сказку, ее надо создавать!

В орловском научно-клиническом центре помощи детям красуются живописные полотна. Волшебниками для юных орловцев, которые из-за болезни вынуждены встретить Новый год в больнице, стали объединенный литературный музей и отделение Союза художников. Они и передали в дар медучреждению больше трех десятков картин.

Натюрморты, морские пейзажи, яркие городские зарисовки – прививки от плохого настроения. Сделать клинику уютнее и максимально приближенной к домашней атмосфере решили орловские художники.
Елена Шарёнкова, руководитель фонда «Культурное движение»: «Для детей, которые попадают под Новый год  в клинику, краски гаснут. Поэтому живопись придаст некую яркость детским ощущениям и  придадут силы людям в белых халатах».
«Орловские художники - детям» - проект молодой. Был задуман только в этом году. Но у его истоков стоят именитые мастера кисти. Полотна Зураба Церители и Никаса Сафронова, которые уже помогают малышам бороться с недугами, в преддверии Нового года дополнили картины орловских живописцев. 
Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Новый год -  праздник сказочный, эта традиция  новогодней сказки, наверное, уходит в глубокие века, пока дети верят в сказку, это надо поддерживать». 
Николай Земцов, депутат ГД РФ: «Эти картины   должны быть там, где детям больно., дабы их настроение при взгляде на эти картины улучшалось. Мне бы очень хотелось, чтобы к тому подключились и фотохудожники». 
На призыв создать маленьким пациентам настроение откликнулись многие члены орловского отделения Союза художников. Выбирали самые яркие работы, которые помогут быстрее поправиться. 
Ольга Сорокина, член союза художников России: «Я попросила  художников постараться найти что-то такое светлое и связанное с темой детства, и многие предоставили одни из самых своих лучших работ, некоторые мы даже видели на выставках».
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы действительно сегодня заботимся о детях, и когда ребенок попадает, к великому сожалению, в больницу, нужно, чтобы он не видел только белые халаты и больничную кровать. А картины придают определенное тепло, создают семейный уют».
О создании семейного уюта в больничных палатах говорили много. Теплая обстановка и профессионализм врачей - верный путь к выздоровлению.
 
А 9 января в гости к малышам придут сказочные персонажи. Они расскажут о писателях и художниках. И это еще один совместный проект НКМЦ и объединенного литературного музея Тургенева. 
Алексей Медведев, главный врач НКЦМ им. З. И. Круглой: «Это самый замечательный праздник, который дарит надежду на волшебство, на исполнение желаний, на какую-то сказку добрую. Хочется пожелать всем добра, мира, согласия, здоровья - самое главное». 
Все подаренные картины разместятся на стенах орловского перинатального центра и корпусов детского стационара.



Надежда Невматулина
29 декабря 2016 года



На главную страницу


© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта