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«Елки» - на орловских киноэкранах

Отдохнуть можно весело, с пользой и символично проводя уходящий Год Кино. Тем более что у орловцев есть традиция - на новогодних праздниках ходить в кино. На широких экранах идёт фильм «Елки 5». И в этот раз, по сценарию, к Сергею Светлакову и Ивану Урганту присоединился… пингвин.

Орловцы делают селфи с картонными Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Без этих персонажей Новый год точно не начнут праздновать те, кто считает своим долгом  посмотреть фильм «Ёлки». 
 
Фильм «Ёлки» в этот раз расширил свою географию. И даже вышел за пределы целой планеты. В космос! В кадре уже не актёры, а настоящие герои – космонавты! И они тоже отмечают Новый год!
 
Расширяется не только география. В этот раз в фильме 7 новелл. Появляются и новые персонажи. Есть и старые, всем полюбившиеся. Есть и те, которые к пятой части Ёлок повзрослели!
 
После двухлетнего перерыва (а «Ёлки-4» вышли на экраны в 2014-м) билеты на «Ёлки-5» разлетаются с небывалой скоростью. Зрители соскучились – признаются работники кинотеатра.
Анастасия Данилова, старший администратор кинотеатра: «В нашем кинотеатре мы сделали специальный предпоказ 21 декабря, было очень много народу, потому что люди хотят создать то самое – новогодне-мандаринное – настроение. Любимы герои в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова не могли оставить людей равнодушными».
Бумеранг добра, правило шести рукопожатий… или просто новогоднее чудо! Семейная комедия будет идти и все новогодние праздники.





Алина Чабан
29 декабря 2016 года



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