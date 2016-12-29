Новости версия для печати «Елки» - на орловских киноэкранах Отдохнуть можно весело, с пользой и символично проводя уходящий Год Кино. Тем более что у орловцев есть традиция - на новогодних праздниках ходить в кино. На широких экранах идёт фильм «Елки 5». И в этот раз, по сценарию, к Сергею Светлакову и Ивану Урганту присоединился… пингвин.



Орловцы делают селфи с картонными Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Без этих персонажей Новый год точно не начнут праздновать те, кто считает своим долгом посмотреть фильм «Ёлки». Орловцы делают селфи с картонными Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Без этих персонажей Новый год точно не начнут праздновать те, кто считает своим долгом посмотреть фильм «Ёлки». Фильм «Ёлки» в этот раз расширил свою географию. И даже вышел за пределы целой планеты. В космос! В кадре уже не актёры, а настоящие герои – космонавты! И они тоже отмечают Новый год! Расширяется не только география. В этот раз в фильме 7 новелл. Появляются и новые персонажи. Есть и старые, всем полюбившиеся. Есть и те, которые к пятой части Ёлок повзрослели! После двухлетнего перерыва (а «Ёлки-4» вышли на экраны в 2014-м) билеты на «Ёлки-5» разлетаются с небывалой скоростью. Зрители соскучились – признаются работники кинотеатра. Анастасия Данилова, старший администратор кинотеатра: «В нашем кинотеатре мы сделали специальный предпоказ 21 декабря, было очень много народу, потому что люди хотят создать то самое – новогодне-мандаринное – настроение. Любимы герои в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова не могли оставить людей равнодушными». Бумеранг добра, правило шести рукопожатий… или просто новогоднее чудо! Семейная комедия будет идти и все новогодние праздники.









Алина Чабан

29 декабря 2016 года





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