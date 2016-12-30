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Владимир Путин: «Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники»

Уважаемый Вадим Владимирович!



Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством.



Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний.



Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения.



Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации

В. Путин.