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Владимир Путин: «Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники»

Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом и Рождеством.

Уважаемый Вадим Владимирович!

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством.

Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний.

Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения.

Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго.
 
Президент Российской Федерации    
В. Путин.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
30 декабря 2016 года



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