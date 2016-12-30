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пятница
30.12.2016
21:17:15
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Владимир Путин: «Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники»Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом и Рождеством.
Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством.
Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний.
Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения.
Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации
В. Путин.
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