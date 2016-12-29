Новости версия для печати Валентина Матвиенко: «Главное − всегда верить в себя и свое Отечество» Поздравление Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.



Уважаемый Вадим Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом!

Этот добрый, зимний, по-домашнему уютный праздник мы встречаем в кругу семьи, с близкими друзьями. Уходящий год каждому принес что-то свое, дал новый опыт, подарил надежды и планы на будущее. Главное − всегда верить в себя и свое



Отечество, и тогда мы сможем осуществить все задуманное, сделать жизнь лучше и интереснее, а нашу любимую страну – сильной и процветающей.

Пусть в эти светлые новогодние дни Вас и Ваших близких не покидает хорошее настроение, а в доме царят мир и радость! Желаю Вам успехов, здоровья, счастья и благополучия! Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.





Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.

29 декабря 2016 года





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