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четверг
29.12.2016
20:48:38
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Валентина Матвиенко: «Главное − всегда верить в себя и свое Отечество»Поздравление Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.
Уважаемый Вадим Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом!
Этот добрый, зимний, по-домашнему уютный праздник мы встречаем в кругу семьи, с близкими друзьями. Уходящий год каждому принес что-то свое, дал новый опыт, подарил надежды и планы на будущее. Главное − всегда верить в себя и свое
Отечество, и тогда мы сможем осуществить все задуманное, сделать жизнь лучше и интереснее, а нашу любимую страну – сильной и процветающей.
Пусть в эти светлые новогодние дни Вас и Ваших близких не покидает хорошее настроение, а в доме царят мир и радость! Желаю Вам успехов, здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. Матвиенко.
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