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Валентина Матвиенко: «Главное − всегда верить в себя и свое Отечество»

Поздравление Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

Уважаемый Вадим Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом!
 
Этот добрый, зимний, по-домашнему уютный праздник мы встречаем в кругу семьи, с близкими друзьями. Уходящий год каждому принес что-то свое, дал новый опыт, подарил надежды и планы на будущее. Главное − всегда верить в себя и свое

Отечество, и тогда мы сможем осуществить все задуманное, сделать жизнь лучше и интереснее, а  нашу любимую страну – сильной и процветающей.
 
Пусть в эти светлые новогодние дни Вас и Ваших близких не покидает хорошее настроение, а в доме царят мир и радость! Желаю Вам успехов, здоровья, счастья и благополучия!
 
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания 
Российской Федерации      
В.И. Матвиенко.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
29 декабря 2016 года



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